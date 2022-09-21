Türkiye Bisiklet Şampiyonası Kırıkkale'de başlıyor

Türkiye Bisiklet Şampiyonası, Kırıkkale Valiliği'nin ev sahipliğinde 23 Eylül cuma günü "genç erkekler" kategorisi yarışıyla başlayacak. 3 gün sürecek şampiyona, 420 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek Türkiye Şampiyonası 7.Etap Puanlı Yol Yarışları, 420 sporcunun katılımıyla 3 gün sürecek. "Genç erkekler", "Yıldız U17 erkekler", "Yıldız U15 erkekler" kategorilerindeki yarışlar, 23 Eylül cuma günü başlayacak. 3 gün sürecek şampiyona, 420 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, teknik heyet ve 10 sporcuyla birlikte Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nu makamında ziyaret etti. Vali Tekbıyıkoğlu, yarışlarla ilgili yapılan toplantının ardından bisiklet sporcularıyla birlikte hatıra fotoğrafı çekindi.

Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından biri olan Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nın bu yıl ilk kez Kırıkkale'de yapılacağını belirten Tekbıyıkoğlu, "Türkiye'nin her yerinden gelecek sporcuları, takımları, basın mensubu arkadaşları, sporseverleri, bisiklet tutkunlarını şehrimizde ağırlayacağız. Dünyada büyük rağbet gören organizasyonlar haline gelen bisiklet turlarının düzenlendikleri şehrin doğal ve kültürel değerlerini tanıtımında büyük katkı sağladığı aşikardır. Hem bisiklet sporunun teşviki, sevdirilmesi hem de ilimize önemli katkıları olacak bu organizasyonları desteklemeye her zaman devam edeceğiz" dedi.