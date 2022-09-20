Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nda Kırıkkale'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları sebebiyle bazı yolların ulaşıma kapatılacağı bildirdi.

Kırıkkale Valiliği'nden, 22-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları sebebiyle trafikte yapılacak düzenlemelerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, şampiyona sebebiyle bazı yolların ulaşıma kapatılacağı duyuruldu. 22 Eylül perşembe saat 08.00'den 25 Eylül pazar gününe kadar Cumhuriyet Meydanı'na giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde yapılacak.

23-24 Eylül tarihlerinde saat 06.30-20.30 saatleri arasında Millet Bulvarı demiryolu tarafı Emniyet Müdürlüğü Kavşağı'ndan başlamak üzere Bağdat Köprüsü istikametine kadar olan bölümünün tamamı trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten iki yönlü olarak verilecek. Yolun kapalı olan kısmına çıkan tüm cadde ve sokaklar da trafiğe kapatılacak.

Yine 23-24 Eylül günlerinde 06.30-20.30 saatleri arasında Fevzi Çakmak Caddesi çift yönlü, Hürriyet Caddesi tek yönlü ulaşıma kapatılacak. Millet Bulvarı'na çıkan Atatürk Bulvarı da trafik ekipleri kontrolünde ara ara trafiğe kapatılacak. Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Bağdat Köprüsü Kavşağı, Kırıkkale-Keskin, Keskin-Çelebi, Çelebi-Köprüköy, Karaahmetli-Bahşılı ve Keskin-Yeniyapan yolu kontrollü geçişlerle zaman zaman ulaşıma kapatılacak. 25 Eylül'de de 06.30-17.00 saatleri arasında Millet Bulvarı Emniyet Müdürlüğü Kavşağı'ndan başlamak üzere Rektörlük Kavşağı'na kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif yollara yönlendirilecek.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaya özen göstermelerinin faydalı olacağı belirtildi.