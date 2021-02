Türkiye sigara tüketiminde 40'ıncı sıraya geriledi

Geçen yıllarda en çok sigara tüketen ülkeler arasında 11'inci sırada yer alan Türkiye, 2020 yılında 40'ıncı sıraya geriledi.

Dünya ülkelerinde, tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı zararlı etkilerin önlenmesi ve küresel tütün salgınını önlemek amacıyla her yıl 9 Şubat günü "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak kutlandığını hatırlatan Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, günde 14 bin kişi ve her 6.5 saniyede bir kişi sigaraya bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini ifade etti.

"1,2 milyon kişi pasif içici"

Sigara kullanımı başta akciğer kanseri, kalp hastalıkları ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olmak üzere diğer kanser türlerinin gelişiminde temel etken olduğunu dile getiren Ağırtaş, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) paylaştığı son verilere göre; tütün kullanımı ve pasif sigara dumanından etkilenmek kalp hastalıkları nedeni ile olan ölümlerin yüzde 12'sinden sorumludur. Kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin nedenleri arasında tütün kullanımı, hipertansiyondan sonra ikinci sırada gelen risk faktörüdür. Tütün kullanımı küresel düzeyde her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açmakta ve bu sayının 1,2 milyon kadarı sigara içmeyen ancak sigara dumanından pasif olarak etkilenen kişilere aittir. Maalesef, sigara kullanan her 2 kişiden biri bu nedenle yaşamını yitirmekte, günde 14 bin kişi ve her 6.5 saniyede bir kişi sigaraya bağlı nedenlerden hayata veda etmektedir."

"40'ıncı sıradayız"

Türkiye'nin geçen yıllarda en çok sigara içen ülkeler arasında 11'inci sırada yer alırken, 2020 yılında 40'ıncı sıraya gerilediğini belirten Ağırtaş, "Ortalamanın üzerinde olsak da, geçmiş yıllara oranla ülkemizde sigara tüketiminin düşmüş olması sevindirici bir gelişmedir. Ülkemizde 1999 yılında 114.4 milyar adetle zirve yapan sigara tüketimi, o yıldan bu yana özellikle 2009 yılında kapalı alanlarda sigara içme yasağının devreye girmesi, artan duyarlılık ve bilinçlendirme çalışmaları sayesinde gerileme sürecine girmiştir. Türkiye'de 1990 yılında her gün sigara içenlerin nüfusa oranı yüzde 30'ların üzerinde iken, bu oran şimdilerde yüzde 20'lere kadar düşmüştür. Ancak bu sevindirici gelişme, sigaraya bağlı hastalıklar ve ölümler olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Biliyoruz ki, sigara kullanımı en önemli 'önlenebilir' ölüm nedenidir" dedi.

"ALO 171'i arayın"

Ağırtaş, "Eğer sigara kullanıyorsanız, öncelikle bunun bir hastalık olduğunu kabul etmelisiniz. Sigarayı bırakmak istiyor ancak başarısız olacağınız korkusu ile vazgeçiyorsanız ya da bırakmayı deneyip zorlanıyorsanız kendinizi yargılamadan, suçlamadan mücadele etmeyi seçmelisiniz. Bu yaşadıklarınız 'iradesizlik' değil, nikotin bağımlılığının beklenen bir sonucudur. Bu süreci bir iyileşme süreci olarak kabul etmeli, destek almalı ve kararlılıkla mücadelenizi devam ettirmelisiniz. Size yardımcı olacak Müdürlüğümüze bağlı Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet veren 'Sigara Bırakma Polikliniğine' başvurabilirsiniz. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattını ücretsiz arayabilir, yardım alabilirsiniz. Polikliniğimize 2020 yılı içerisinde bin 605 vatandaşımız başvurmuş olup, bunlardan 439'u sigarayı bırakmıştır" ifadesini kullandı.