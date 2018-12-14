Türkiye'den sınır ötesindeki çocuklara eğitim desteği

Kırıkkale'den bir tır dolusu okul sırası ve masası eğitime destek amaçlı Suriye'nin Halep'e bağlı Azez bölgesine gönderildi.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Hayrat İnsani Yardım Vakfı'nın ortaklaşa hazırladıkları Eğitime Destek Projesi kapsamında kent genelindeki okullardaki ihtiyaç fazlası sıra ve masalar onarım, bakım ve kontrolden geçirildikten sonra tıra yüklenerek Suriye'nin Halep'e bağlı Azez bölgesine gönderilmek üzere dualarla Kilis Valiliğine gönderildi.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, okullardan topladıkları ihtiyaç fazlası sıra ve masaların sınır ötesindeki çocukların eğitimlerine önemli bir destek sağlayacağını söyledi. Tüfekçi, "Hem Hayrat Vakfı İşbirliği hem İl AFAD Müdürlüğümüzün işbirliği ile birlikte Kilis Valiliği bizden Azez bölgesine kurulan yeni okullarımızla ilgili sıra ve masa talebinde bulundular. Biz de Hayrat Vakfı Başkanımız ile birlikte iş birliği içerisinde okullarımızda ihtiyaç fazlası bulunan kullanılabilir olan sıraları onarımdan geçirerek iyi bir hale getirdik. Şu an bizden talep edilen miktar kadar 90 adet masa ve sırayı aracımıza yükledik ve oraya gönderiyoruz. Bu vesile ile kardeşlerimize bir destek olsun diye elimizden, gücümüzden ne gelirse onu yapalım amacıyla bir tır malzeme hazırladık ve inşallah buradan yolcu edeceğiz" dedi.