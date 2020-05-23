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Türkyılmaz'ın ‘Ramazan Bayramı' mesajı

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Bu Ramazan Bayramının herkes için zor olacağını belirten Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz mesajında “İçinde bulunduğumuz zor süreçte, Ramazan Bayramını sevdiklerimizden uzakta geçirmek eminim ki hepimiz için zor olacak. Ancak bu zor zamanlarda sevdiklerimizin ve kendimizin sağlığını korumanın tek yolu izolasyona dikkat etmektir. Unutmayalım ki, Bu mübarek Ramazan Bayramında büyüklerimizi ziyaret edip ellerini öpemesek de, onları arayarak güzel sözler söyleyebiliriz. Ancak bu şekilde, gelecek bayramlara sağlıklı ve huzurla ulaşabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle, bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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