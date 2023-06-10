Uluslararası Road Race Kırıkkale 2.2 UCI Bisiklet Yarışları devam ediyor

Kırıkkale'de organize edilen uluslararası Road Race Kırıkkale 2.2 UCI Bisiklet Yarışı, genç erkekler 100 kilometre etabıyla devam ediyor.

Kırıkkale Valiliği himayelerinde Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Road Race Kırıkkale 2.2 UCI bisiklet yarışı için sporcular, Millet Bahçesi önünde hazır bulundu. 'Olimpik pedallar Anadolu'nun kalbinde' mottosuyla düzenlenen bisiklet yarışması devam ediyor. Elit erkekler yarışının ardından genç erkekler kategorisinde 5 takımdan oluşan yerli ve yabancı 31 sporcu, 100 kilometre yol yarışı için pedal çevirmeye başladı.

Yarın da sürecek organizasyonda, elit erkekler 164 kilometre ve genç erkekler 116 kilometre yol yarışları koşulacak.