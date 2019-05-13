Üniversiteli genç kız memleketinde toprağa verildi

Aksaray’da yolcu otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin altında kalarak can veren üniversite öğrencisi genç kız, memleketi Kırıkkale’de toprağa verildi.
Aksaray'da yolcu otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin altında kalarak can veren üniversite öğrencisi genç kız, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.
Aksaray'da yolcu otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Sevgi Önder, Kırıkkale'nin Ahılı Köyü Camisi'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında dualarla köy mezarlığına defnedildi.
Dün gece saat 00.30 sıralarında Aksaray-Adana karayolunun 6. kilometresinde meydana gelen kazada, Mustafa K. idaresindeki 68 BE 909 plakalı otomobil, Aksaray'dan Adana istikametine seyrederken yolun karşısına valizi ile geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Sevgi Önder'e çarptı. Kazanın ardından Sevgi Önder olay yerinde hayatını kaybetti.