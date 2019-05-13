İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üniversiteli genç kız memleketinde toprağa verildi

Aksaray’da yolcu otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin altında kalarak can veren üniversite öğrencisi genç kız, memleketi Kırıkkale’de toprağa verildi.

Aksaray'da yolcu otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin altında kalarak can veren üniversite öğrencisi genç kız, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.


Aksaray'da yolcu otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Sevgi Önder, Kırıkkale'nin Ahılı Köyü Camisi'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında dualarla köy mezarlığına defnedildi.


Dün gece saat 00.30 sıralarında Aksaray-Adana karayolunun 6. kilometresinde meydana gelen kazada, Mustafa K. idaresindeki 68 BE 909 plakalı otomobil, Aksaray'dan Adana istikametine seyrederken yolun karşısına valizi ile geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Sevgi Önder'e çarptı. Kazanın ardından Sevgi Önder olay yerinde hayatını kaybetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.