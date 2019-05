Üniversitelilerin kaldığı apartmanda korkutan yangın

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçesinde üniversiteli öğrencilerin kaldığı 5 katlı apartmanın çatısı çıkan yangında küle döndü. Alevleri gören mahalleli apartmandaki dairelerde kalan öğrencilere yangını haber vererek dışarı çıkarttı.

Yangın, Kırıkkale'nin Yahşihan İlçesindeki Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çatı katındaki alevleri gören vatandaşlar, İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdikten sonra apartmandaki dairelerde kalan öğrencileri dışarı çıkarttı. Yangının olduğu caddede, elektrik ve doğalgaz kapatılarak tedbir alındı. Yangın çevrede ki binalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, binada büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu olay yerine geldi.

Vali Sezer burada çıkan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün saat 23:30 civarlarında daha çok öğrencilerimizin kaldığı apart tarzı bir binamızın çatı katında bir yangın çıktı. Şu anda itfaiye ekiplerimiz müdahale ederek tamamen söndürmüşler. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının neden çıktığı itfaiye ekiplerinin nihai olarak incelemesi sonucu belli olur. Şu an tahmini olarak neden çıktığını tam olarak bilmiyoruz. İnceleme neticesinde arkadaşlar karar verecekler. Çok şükür bir can kaybı yok. Çatı katında bir hasar var. Diğer binalara herhangi sıçrama söz konusu değil. Yaralımız da yok. Ucuz atlatılmış bir yangın”

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını yaptığını kaydeden Yahşihan belediye Başkanı Osman Türk Yılmaz ise, bina boşaltıldığını ve can kaybının olmadığını söyledi.

Mahalle sakini Müjdat Karapınar, “Biz buraya oturduktan sonra gördük yangını. Ondan sonra hemen itfaiyeye haber verdik. Doğalgazcılara haber verdik. Allah'a şükür yaralanan olmadı. Binayı komple boşalttık. Şu anda kontrol altına alındı” dedi.