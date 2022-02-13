İhlas Haber Ajansı

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Usulsüz avlanan kişinin tüfeğine el konuldu

Kırıkkale’de kırsal alanda usulsüz avlanan bir kişinin tüfeğine el konularak hakkında idari işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de kırsal alanda usulsüz avlanan bir kişinin tüfeğine el konularak hakkında idari işlem başlatıldı.


Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, kırsal bölgelerde yapılan kontrollerde, bir kişinin usulsüz av yaptığı tespit edildi. Ekipler, otomatik tüfekte sınırlandırıcı parça kullanmadığı gerekçesiyle idari işlem başlattı. Tüfeğine ve karabatak diye tabir edilen kurşuna el konuldu.

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