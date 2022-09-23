İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs tutuklandı

Kırıkkale’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.


Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Y.U. isimli şüpheli, polis ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı.


Narkotik polisi tarafından yapılan aramada da hassas terazi, 35.46 gram metamfetamin maddesi, 88 adet uyuşturucu hap, 20.67 gram skunk maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Y.U., emniyetteki işlemlerin ardından da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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