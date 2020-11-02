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Uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kişi tutuklandı

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda şehir merkezinde tespit edilen A.A. isimli bir kişi, uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan A.A.'nın evinde yapılan aramada da 10 adet sentetik ecza ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen A.A., "uyuşturucu madde ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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