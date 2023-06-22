İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu satıcılarına darbe, "Dayı" kod adlı lider yakalandı: 14 gözaltı

Kırıkkale’de polis ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. "Dayı" kod adlı çete lideri ile birlikte yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan "Dayı-1" operasyonunda, şehir genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 6 aydır yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde 14 ekip, 70 personel ve narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 14 şüpheliye ait 11 adreste arama yapıldı.


Operasyonda, uyuşturucu satıcılarının lideri olduğu tespit edilen "Dayı" kod adlı A.G. ile Y.U.U., D.E.Y., O.B., F.A.Ö., S.Y., T.T., M.A., M.C.K., M.Ö., A.Ö., Y.A., D.A. ve psikolog H.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrollerinden geçirilen 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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