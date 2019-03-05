İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu ticareti yapan 1 şahsa tutuklama

Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karşıyaka Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahsa yönelik yapılan operasyon düzenlendi. Narkotik polisi tarafından İ.O. isimli şahsın evinde yapılan aramada bir miktar eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.O., Narkotik Şubeye getirildi. Kırıkkale Adliyesine sevk edilen İ.O., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.