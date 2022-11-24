İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan aramada, üzerinde ve aracında uyuşturucu çıkan şahıs, tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan aramada, üzerinde ve aracında uyuşturucu çıkan şahıs, tutuklandı.


Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesindeki trafik kontrol noktasında durumundan şüphelenilen T.B.'nin aracında ve üzerinde yapılan aramada 25,18 gram skunk, 546 adet sentetik ecza hapı ve 110 adet extacy hap ele geçirildi.


Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahıs T.B., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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