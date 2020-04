Uzmanından anne ve anne adaylarına korona virüs uyarıları

Dr. Selda Bülbül, anne ve anne adaylarını uyararak 'tedbiri elden bırakmamak lazım' dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs (Covid-19), her yaş grubunu tehdit ediyor. Salgın, herkesi olduğu gibi en çok da anne ve anne adaylarını tedirgin ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Bülbül, hastaneye gelen tüm hastaların dışarıda kurulan konteynerlerde ilk işlemlerinin yapıldığını kaydetti. Bülbül, "Korona virüs biliyorsunuz ocak ayından itibaren gündemimize girdi. Yoğun bir şekilde de hepimizi meşgul ediyor. İlk başta yaşlılarda görülür diye bir popülarite kazandı ancak daha sonra gördük ki Çin'den, İtalya'dan, İspanya'dan gelen çalışmalarda çocuklarda da görülebiliyor. Özellikle küçük yaş bebeklerde solunum yetmezliği ile nadiren de ishalle karşımıza çıkabiliyor. Gerçi 10 yaş altındaki çocuklarda ölüm henüz bildirilmedi. Yaşlılar kadar korktuğumuz bir durum değil çocuklar için. Ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Çünkü her an virüs biliyorsunuz mutasyona uğrayıp şekil, nitelik değiştirebiliyor. Bakarsınız yarın bir gün çocukları daha fazla etkiler bir karakter kazanabilir.

“Sosyal mesafemizi iyi ayarlamalıyız”

Hastanelerinde de ilk genelgenin ardından bir takım önlemler aldıklarını belirten Prof. Dr. Bülbül, sosyal mesafenin genç-yaşlı herkes için çok önemli olduğunu bildirdi. Bülbül, “Biz de pandemi kurulunun bize önerdiği şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Hekimlerimiz uyulması gereken tüm kuralları hem kılık kıyafet olarak hem hastalara yaklaşım olarak uygun bir şekilde çalışıyor. Bunun dışında esnek çalışma modelini uyguluyoruz. Böylece mümkün olduğunca asistanlarımızı, hekimlerimizi diğer sağlık çalışanlarını korona virüs ile karşılaşmaktan korumuş oluyoruz. El yıkama, evde izolasyon bunlar hep söylenen şeyler ve artı sosyal mesafe dediğimiz en az 1 metre olacak şekilde ayarladığımız bir mesafe. Şu anda ben konuşurken bile virüs belki benim konuştuğum zaman ortaya çıkan partiküller ile havaya saçılabilir. Virüsün en fazla ulaşabileceği yer 1.5 metre deniliyor. Bu nedenle 1.5 metrelik bir sosyal mesafe korunuyor. Eğer hasta muayene ederken bu mesafeyi korunamıyorsak o zaman zaten maskemiz eldivenimiz ve yüz siperliğimiz ile hastamızı muayene ediyoruz” dedi.

“Ev izolasyonlarını en uygun şekilde yapmalarını öneriyoruz”

Hamile kadınların çok tedirgin olduğunu kaydeden Bülbül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gebeler çok tedirgin bunun aynısını biliyorsunuz Çernobil kazası döneminde yaşamıştık ama burada gebeleri rahatlatacak şeyler söyleyelim. Şimdilik gebelerde bebeğe geçiş çok fazla bildirilmedi bir veya iki vaka var İngiltere'den bildirilen. Bunların da bebekleri sağlıklı şu anda, bebekte herhangi bir sağlık problemi yok. Kronik hastalığı olanlar burada en riskli grup. Astım hastalığı olanlar veya kronik akciğer hastalığı olan çocuklar bu kistik fibrozis gibi özellikle hastalığı olan bu çocukların kendilerini koruması dışarı çıkarken maskelerini takması, fazla diğer insanlar ile iletişime girmemesi ve bol su içmesi önerdiğimiz şeyler. En ufak bir şikayetlerinde ateş, öksürük, konjonktivit gibi mutlaka aile hekimlerini veya hastaneyi arasınlar. Gerekli olursa biz onları davet edelim muayene etmek üzere. Ama diğer mesela kalıtsal metabolizma hastalıkları, biyotinidaz, eksikliği, fenilketonüri gibi veya üre sikluz enzim defekti gibi bu hastalarımızın şu anda ekstra bir titizlik göstermeleri çok beklediğimiz bir şey değil. Risk grubu değiller ama her zaman eğer enfekte olurlarsa bağışıklık sistemleri çökeceğinden bu hastalarda da biz mümkün olduğunca kendilerini korumalarını dışarıya çıkmamalarını evde izolasyonlarını en uygun şekilde yapmalarını öneriyoruz.”