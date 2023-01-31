Uzun süredir kuraklık yaşanıyordu, 43 ilin geçiş güzergahına kar yağdı

43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de uzun süredir yaşanan kuraklığın ardından gece saatlerinde yağan kar etkili oldu. Karla kaplanan binaların çatıları ve tarım arazileri "dron" ile havadan görüntülendi. Eriyen kar sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında da iki kişi yaralandı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de uzun süredir yaşanan kuraklığın ardından beklenen kar, gece saatlerinde yağdı. Sabaha karşı etkisini yitiren yağış sonrası beyaza bürünen binaların çatıları ve tarım arazileri "dron" ile havadan görüntülendi. Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki virajlar mevkiinde de zeminin kayganlaşması sebebiyle trafik kazaları meydana geldi. Trafik yoğunluğunun ise normalin altında olduğu görüldü.

Mehmet S. idaresindeki 67 ZB 215 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yine aynı noktada Temel T.'nin kullandığı 26 ACG 072 plakalı otomobil de bariyerlere çarparak kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından da kullanılamaz hale gelen iki otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.