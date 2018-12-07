Vali Sezer: “3 bin öğrencimizi geziye göndereceğiz”

Her okulun eğitim, sosyal ve sportif aktiviteler konusunda adım adım izleyeceği çalışma politikasının olacağının altını çizen Vali Sezer, “Okulların başarısını, öğrencilerimizin başarısını, sosyal ve sportif aktivitelerini üst düzeye çıkartacak makul ve mantıklı taleplerin tamamının karşılanmasını istiyorum” dedi.

Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Sezer, Milli Eğitimin toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren ve etkileyen bir kurum olduğunu kaydederek, “Birinci meselemiz, okul yöneticileri ile okul aile birlikleri arasındaki ilişkileri en üst düzeye çıkarmaktır. Bazı okul yöneticilerinin, öğretmenlerden ve okul aile birliklerinden gelen taleplere kapalı olduğunu görüyoruz. Okulların başarısını, öğrencilerimizin başarısını, sosyal ve sportif aktivitelerini üst düzeye çıkartacak makul ve mantıklı taleplerin tamamının karşılanmasını istiyorum” diye konuştu.

“Çocuklarımızı gezilere göndereceğiz”

Kırıkkale'den marka okullar çıkartılmasının ve eğitimdeki başarı durumunun yükseltilebilmesinin; okul idaresi ile öğretmenlerin motivasyonu ve okul aile birlikleriyle kurulan sağlam ilişkiyle alakalı olduğunu belirten Sezer, “Bu iş gönül işi. Gönlünü, ruhunu ve benliğini bu işe vererek bu altın üçgenin tamamlanması, muhakkak başarıyı getirir. Gençlerimize, meslek edindirme kursları açacağız, sportif aktivitelere katılımlarını sağlayacağız. Bütün çocuklarımıza, okullarımızda en az bir enstrüman kullanmasını öğretelim istiyorum. Çocuklarımıza boş alan bırakmayalım, onlara yön gösterelim. Ayrıca çocuklarımızı İstanbul, Çanakkale, Şanlıurfa ve Diyarbakır'a gezilere göndereceğiz. Çocuklarımız Milli Mücadele'nin yapıldığı yerleri, medeniyet merkezlerini, ilim merkezlerini görsünler, ufukları açılsın. Kapalı toplum yapısının vermiş olduğu açmazdan kurtulmamız lazım. İlk etapta bin 500 öğrencimizi, toplamda ise 3 bin öğrencimizi dört gün sürecek bir geziye göndereceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda uyuşturucu, güvenlik ve öğrenci servisleri konularına da değinen Sezer, “Bu konularda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istiyorum. Her bir okulumuzun eğitim, sosyal ve sportif aktiviteler konusunda adım adım izleyeceği; öğrenciyi, okul idaresini, okul aile birliklerini ve velilerimizi ilgilendiren boyutlarıyla çalışma politikası olacak" ifadelerini kullandı.

Daha sonra okul aile birliği başkanlarına ve okul yöneticilerine söz hakkı vererek sorun ve taleplerini dinledi. Toplantıya Vali Yardımcısı Sait Özkılınç, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Okul idarecileri ve çok sayıda okul aile birliği başkanı katıldı.