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Vali Sezer, AFAD Lojistik Deposunda ve Toplanma Alanlarını inceledi

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Lojistik Deposu ile Toplanma Alanlarında incelemelerde bulundu.


İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Uğur Özmen, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun ve ilgili teknik ekip ile birlikte depoda incelemelerde bulunan Vali Sezer, depoda bulunan malzemeler ile ilgili olarak AFAD Müdürü Coşkun'dan bilgi aldı.


AFAD Lojistik Depo ziyaretinin ardından Bağlarbaşı ve Çalılıöz Mahallelerinde bulunan Afet ve Acil Durum Toplanma Alanlarını da gezen Vali Sezer, buralarda da incelemelerde bulundu.

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