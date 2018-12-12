Vali Sezer: “Biz her şeyi affederiz ama içimizdeki hainleri affetmeyiz”

15 Temmuz Milli İrade Demokrasi Derneği (MİDDER) İl Temsilciliği yönetimini makamında kabul eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, “Biz her şeyi affederiz ama kendi içimizden çıkan insanların kendi evlatlarımıza kurşun sıkmasını hiçbir zaman affedemeyiz" dedi.

MİDDER İl Temsilcisi Ali Rıza Koçoğlu ve beraberindeki heyet, Vali Sezer'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Dernek üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Yunus Sezer, yüklenmiş oldukları misyon ve vazifenin çok kutsal olduğunu söyledi.

Şehitlerin emanetine sahip çıkmanın çok ulvi bir şey olduğunu ifade eden Vali Sezer, “Biz millet olarak ne şehitlerimizi ne unuturuz ne de onların ailelerini, yakınlarını unuturuz. Onlar bizim başımızın tacı, onlar bizim gönlümüzün sultanı. Biz her şeyi affederiz ama kendi içimizden çıkan insanların kendi evlatlarımıza kurşun sıkmasını hiçbir zaman affedemeyiz. O gece millet olarak herkes bu ihanete karşı durdu. Bu millet 15 Temmuz'da; değerlerine, vatanına, mirasına sahip çıktı” diye konuştu.