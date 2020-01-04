Vali Sezer: "Eğitim için herkesin aynı yere katkı vermesi lazım"

Valilik makamında düzenlenen toplantıda Okul Aile Birliği Başkanlarına hitap eden eden Vali Sezer, şehrin eğitimdeki başarı durumunu Türkiye ortalamasında önlere çekmeyi hedef olarak seçtiklerini aktardı. Kırıkkale'deki eğitimdeki başarı durumunun yükseltilebilmesi, okul idaresi ile öğretmenlerin motivasyonu ve okul aile birlikleriyle kurulan sağlam ilişkiyle alakalı bir durum olduğunu belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Okullarımızı ziyaret ederek değişik vesilelerle okul aile birliklerimizle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Milli eğitimde Kırıkkale'nin durumunu daha da yükseltmek adına neler yapabiliriz, bununla ilgili bir takım istişarelerde bulunuyoruz. Yaklaşık bir yıldır bu istişarelerimiz devam ediyor. Belli konularda kararlar aldık. Bu kararlar hem akademik anlamda, hem sosyal ve sportif anlamda. Çocuklarımıza belli beceriler kazandıralım, çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlayalım. Hedefimiz doğrultusunda aldığımız kararlar var. Ancak karar almaktan ziyade bunun takip sistemi çok önemli. Alınan kararların aşağıya doğru nasıl yansıdığını görmek çok önemli. Bunun bir tarafı idare ise diğer tarafı öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve okul aile birliklerimiz. Her tarafı ilgilendiren bir mesele bu. Dolayısıyla bu alınan kararların her alana doğru yansıyıp yansımadığını tespit etmek çok önemli. Bu toplantılarımızın sebeplerinden bir tanesi de bu."

Sezer, "Herkesin, bütün kanalların aynı yere katkı vermesi lazım. Senkronize olmamız lazım. Gözeden çıkan suların ırmağa akması lazım ki ırmak kuvvetli aksın. Aynı şekilde sizler burayı besleyeceksiniz, öğretmenlerimiz besleyecek, öğrencilerimiz besleyecek, velilerimiz besleyecek, ilave olarak bizler besleyeceğiz ki aynı hedef doğrultusunda güçlü bir akış olsun” dedi.

Eğitimde belirledikleri hedefi yakalayabilmek adına istişare toplantılarının devam ettiğini kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de 8'i ilçeden 17'si de merkezden olmak üzere toplam 25 Okul Aile Birliği Başkanı ile toplantı düzenlendiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Okul Aile Birliği Başkanları söz alarak sorun, görüş ve önerilerini dile getirdi. Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, şube müdürleri ile okul aile birliği başkanları katıldı.