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Vali Sezer ile Başkan Saygılı, Spor Bakanı Kasapoğlunu ziyaret etti

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret ederek kent genelinde sporla ilgili sürdürülen projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.


Kırıkkale'de devam eden ve yapılması planlanan, kapalı spor salonu, semt sahaları, gençlik merkezleri ve diğer alanlarda sürdürülen çalışmalar hakkında Bakan Kasapoğlu'na bilgiler aktarıldı. Ziyarette Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baytaş da hazır bulundu.


Vali Sezer, ziyaretin ardından sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamada, "Bakanımıza ilimize gösterdiği teveccüh ve vermiş olduğu desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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