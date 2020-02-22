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Vali Sezer: "Mesleğe başladıktan sonra körelmemek gerekir"

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, üniversitede düzenlenen Yüksek Lisans Programı mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, mesleğe başladıktan sonra körelmemek gerektiğini söyledi.


Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalan protokol çerçevesinde Tezsiz Yüksek Lisans Programına katılan 68 idareci ve öğretmen mezuniyet belgelerini aldı.


Üniversitenin Nurettin Topçu Konferans Salonu'ndaki törende konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Kendimizi her gün biraz daha yenileyerek derse gelmek lazım. Çünkü bir emanet teslim alıyorsunuz. Bir fidan gibi. Fidana bakım yapmazsanız, suyunu vermezseniz kurur gider. Her gün yeni şeylerle gelip anlatmak lazım, yenilemek lazım kendimizi" dedi.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından öğretmenlerin mezuniyet belgeleri verildi.

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