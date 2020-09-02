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Vali Sezer, muhtarlarla bir araya geldi

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, merkez ilçe köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.


Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda muhtarlarla buluşan Vali Sezer, kent genelindeki muhtarlarla sık sık bir araya gelerek onların dile getirdikleri ve kendilerine aktardıkları sorun ve talepleri istişare etme fırsatı bulduklarını ifade ederek, pandemi ile mücadele kapsamında kentte çok ciddi çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Bu süreçte muhtarlara da önemli görevler düştüğünü belirtti. Vali Sezer, toplantının devamında mahalle ve köy muhtarlarının istek ve şikâyetlerini dinledi.


Toplantıya Vali Yardımcısı Vekili Ender Faruk Uzunoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Haluk Karahan, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, İl Sağlık Müdürü Murat Ağırtaş, DSİ 56.Şube Müdürü Serkan Bostancıoğlu, İdare ve Denetim Müdürü Ayfer Erçetin ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

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