İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Sezer: "Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanındayız"

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile birlikte şehit polis memuru Ali Şahin’in baba ocağını ziyaret ederek, "Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanındayız" dedi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile birlikte şehit polis memuru Ali Şahin'in baba ocağını ziyaret ederek, "Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanındayız" dedi.


Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile birlikte Kaletepe mahallesinde ikamet eden şehit polis memuru Ali Şahin'in anne ve babası ile bir araya gelerek sohbet edip, yakından ilgilendi.


Vali Sezer, "vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olan şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olacağız" diye konuştu.


Şehit polis memuru Ali Şahin, Elazığ'da görev yapmakta iken 5 Temmuz 2002 tarihinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.