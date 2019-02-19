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Vali Sezer: "Türkiye'de ilk kez fırıncılara yönelik meslek edinme kursu açılıyor"

Türkiye’de ilk kez fırıncılara yönelik meslek edinme kursu Kırıkkale’de açılıyor.

Türkiye'de ilk kez fırıncılara yönelik meslek edinme kursu Kırıkkale'de açılıyor.


Kırıkkale'de toplam 234 kişinin istihdam edeceği özel bir GSM operatörü ile protokol imzalanırken, fırıncılara yönelik Türkiye'de ilk kez Kırıkkale'de uygulanacak kurs sonunda 34 kişi istihdam edilecek.


Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Geçtiğimiz günlerde 234 kişinin istihdam garantili işe başlaması protokolü imzalamıştık. Bugün de fırıncı esnafının en büyük ihtiyacı olan kalifiye personel ihtiyacının karşılanması noktasında fırıncılara yönelik 34 kişiye istihdam imkanı sağlayacak protokol imzalandı. Türkiye'de ilk kez fırıncılara yönelik bir meslek edindirme kursu açılıyor. Bu eğitim programlarımız sanayicilerimizle devam edecek. Temel amacımız insanları iş ve meslek sahibi yapmak” dedi.

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