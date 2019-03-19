Vali Sezer: “Türkiye'de ilk olarak Kırıkkale'de açıldı”

Şehit Aileleri, Gazi ve Aileleri Sağlık Destek Biriminin Türkiye genelinde ilk defa Kırıkkale'de açıldığını kaydeden Vali Yunus Sezer, "Burada mihmandarlık hizmeti verilerek, şehit ve gazi yakınlarımızın sağlık problemleri konusunda yardımcı olacaklar” dedi.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünde Türkiye'de ilk olarak Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Şehit Aileleri, Gazi ve Aileleri Sağlık Destek Birimi açılışına Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, şehit yakınları ve gaziler, sağlık personelleri, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Şehit aileleri ve gazilerin rahat bir şekilde prosedürlere takılmadan sağlık kontrollerini yapmak amacıyla Türkiye'de ilk defa Kırıkkale'de sağlık destek biriminin faaliyete geçtiğini ifade eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Bugün Türkiye'de ilk olarak bizim hastane yönetimimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz düşünerek böyle bir birim oluşturdular, gazi ve şehit yakınlarımıza hizmet edecek, gittikleri zaman başka bir bürokrasiyle karşılaşmadan direk ulaşabilecekleri bir nokta. Burada mihmandarlık hizmeti verilerek, şehit ve gazi yakınlarımızın sağlık problemleri konusunda yardımcı olacaklar. İnşallah hayırlı olur. Türkiye'deki diğer hastanelerde bu yaygınlaşır diye temenni ediyoruz" diye konuştu.

Gazi Mesul Aksal, "Hastanede devletimiz bize baktığı için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel birimi açtıkları için başhekimimize çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Zaten devletimiz bize ilgi alakayı gösteriyor. Bizim maddi sıkıntımız yok. Bizim sadece ilgilenmek sosyal aktivitelerde. Valimiz, belediye başkanımız, vekillerimiz, başhekimlerimiz, insanlarımız ilgileniyor. Vatan sağ olsun diyoruz başka diyecek bir şeyimiz yok" şeklinde konuştu.

Bu birimin açılışından dolayı herkesin mutlu olduğunu belirten MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Anayasamızda bir hüküm var biliyorsunuz; şehitlere, şehit ailelerine, gazilere, engellilere, yaşlılara ve pozitif bir ayrımcılık söz konusu bu pozitif ayrımcılığın sahada da yansıması çok önemli. Bu yansımayı burada görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Ben de hakikaten çok mutlu oldum. Bakın gazilerimiz ne kadar mutlu, şehit aileleri ne kadar mutlu, bu mutluluk içerisinde onları gördüğüm için ben de çok mutlu oldum. Bugün 18 Mart biliyorsunuz. Bu anlamlı günde böyle bir hizmetin Kırıkkalemizdeki yaşlılara engellilere, şehit ailelerine ve gazilere kazandırılması da ayrı bir önem taşıyor. Ben teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.