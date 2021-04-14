Vali Sezer: "Vatandaşlarımız için bütün kaynakları seferber ediyoruz"

Sezer, "Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için bütün kaynakları seferber ediyoruz" dedi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, ilçe programları kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere Yahşihan ilçesini ziyaret etti. İlçeye gelişinde Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve daire amirleri tarafından karşılanan Vali Sezer, ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret ederek, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu'ndan ilçede gerçekleştirilen kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Vali Sezer başkanlığında, Kaymakam, İl Genel Meclis Başkanı, Belediye Başkanı, ilgili kurum müdürleri ve il genel meclis üyelerinin de katılımları ile Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, 2020 yılında yapılan ziyaret sırasında görüşülen konular tekrar gündeme getirilerek, çalışmaların tamamlanıp tamamlanmadığı, devam ediyorsa ne aşamada olduğu, tamamlanmamışsa nedenleri görüşüldü.

Vali Sezer, “İlçe gezilerimiz çerçevesinde Balışeyh ile başlayan programımızı Yahşihan ilçesi ile nihayete erdiriyoruz. Amacımız halihazırda yapılan çalışmaları yerinde incelemek, yerinde çözüm önerileri oluşturmaktır. Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için bütün kaynakları seferber ediyoruz." dedi. Toplantıda ayrıca güncel sorunlar ve yeni talepler ele alındı.

Vali Sezer, daha sonra Yahşihan Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. El sanatları ve benzeri dallarda açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerle sohbet eden Vali Sezer, kursiyerlerin yaptıkları el emeği ürünleri inceledi.

Ardından Yahşihan İlçesi Kılıçlar köyünde devam eden kilit parke yol çalışmalarını yerinde inceleyen Valimiz Yunus Sezer, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Yahşihan İlçe ziyaretine, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İsmail Haluk Karahan, Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz ile DSİ 56.Şube Müdürü Serkan Bostancıoğlu da katıldı.