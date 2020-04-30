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Vali Sezer, Yahşihan Belediyesi'nin çalışmalarını inceledi

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Yahşihan ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Vali Sezer'e ziyaretinde, Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz ve Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz eşlik etti. İncelemelerine Yahşihan Belediyesi Garaj Amirliği'nden başlayan Sezer sırasıyla; Erenler Mahallesi'ne yeni yapılan yol ve Seyrantepe Mahallesine yapılan 15 Temmuz şehidi Aydın Çopur Parkını ziyaret etti. İlk olarak Garaj Amirliğini ziyaret eden ve orada Yahşihan Belediyesi tarafından üretilen kamelya, bank, köpek kulübesi, kedi evi, atık kağıt toplama kafesleri gibi ürünleri inceleyen Vali Yunus Sezer, farklı projelerde kullanılmak üzere 100 adet kamelya siparişi verdi.


Yeni yol ve yeni parkı inceledi


Sezer, ziyaretinin ikinci durağında Erenler Mahallesine giderek burada yeni yapılan ve Yahşihan'da üç mahalleyi birbirine bağlayan yolu inceledi. Son olarak Seyrantepe Mahallesine yapılan 15 Temmuz şehidi Aydın Çopur Parkını inceleyen Sezer, Türkyılmaz'dan park hakkında bilgiler aldı.

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