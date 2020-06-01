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Vali Sezer yaralı polisleri ziyaret etti

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada araba çarpması sonucu yaralanan polis memurlarını ziyaret etti.


Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan ve pompalı tüfek ile sopaların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan zanlıların bulunduğu araç, olay yerine giden Meksen Kaya (27) ve Celal Altunbaş'ın (31) bulunduğu motosiklete çarparak kaçmayı sürdürdü. Kaza sonucunda yaralanan yunus ekipleri, ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplere çarpan araç da kısa sürede yakalanarak zanlılar gözaltına alındı.


Vali Sezer ziyaret etti


Vali Yunus Sezer, Yuva mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale için giden yunus ekibine ait motosiklete zanlıların araç ile çarpması sonucu yaralanan polis memurlarını ziyaret etti. Polislerin genel sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Sezer, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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