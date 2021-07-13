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Vali Sezer, yerinde inceledi: Binlerce yıllk tarih gün yüzüne çıkartılıyor

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, binlerce yıllık tarihin gün yüzüne çıkartıldığı Büklükale mevkiinde yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceledi.



Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki "aşağı şehir" ve "yukarı şehir" olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan Büklükale mevkiindeki kazı çalışmalarında binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkartılıyor. Asur Ticaret Kolonileri Çağı dönemine ait sarayın içerisinde bulunan dünyanın en eski cam şişesi ise Kaman'daki müzede sergileniyor.



Vali, tarihi alanı yerinde inceledi


Vali Yunus Sezer, 2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek Japon arkeolog Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumara'dan bilgi aldı.

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