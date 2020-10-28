Vali Sezer'den '29 Ekim' mesajı: "Geçen 97 yılda dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasındayız"

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin geçen 97 yılda dünyanın güçlü ülkeleri arasında yerini aldığını belirterek, "Yarınların daha güçlü, daha huzurlu Türkiye'sini elbirliğiyle inşa edebilmek için bizlere düşen en önemli görev, daha çok çalışmak ve özellikle birlik ve beraberliğimizi korumaktan geçmektedir" dedi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajda, milletçe Cumhuriyetin 97. yıl dönümünü büyük bir kıvanç ve heyecanla kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirterek, "Tarihi boyunca büyük kahramanlıklar gösteren Türk milletinin kendi vatanı üzerinde hür ve bağımsız yaşama iradesinin vücut bulduğu bir eser olan Cumhuriyetimiz, muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için attığımız adımların en önemlisidir. 'İstiklal Savaşının Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı 'Kurtuluş ve İstiklal' ateşi ile başlayan Milli Mücadelemiz, Cumhuriyet'in ilanı ile nihai hedefine ulaşmış, böylece Türk milletinin ve devletinin varlığı bütün dünyada kabul görerek ebedileşmiştir" ifadesini kullandı.

Geçen 97 yılda Türkiye Cumhuriyeti, büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, kültür alanındaki atılımları ve güçlü demokrasisiyle dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasındaki yerini almış, önemli mesafeler kat ettiğini kaydeden Vali Sezer, "Yarınların daha güçlü, daha huzurlu Türkiye'sini elbirliğiyle inşa edebilmek için bizlere düşen en önemli görev, daha çok çalışmak ve özellikle birlik ve beraberliğimizi korumaktan geçmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor, değerli Kırıkkaleli hemşerilerime sevgi ve saygılar sunuyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.