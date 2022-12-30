Vali Tekbıyıkoğlu: "2022'de 162 milyon liralık yatırım yaptık"

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Özel İdaresi'nin 2022 yılı yatırımlarının değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, "162 milyon lirayla çok ama çok büyük hizmetler yaptık. 2022 yılında yaptığımız faaliyetlerden çok daha fazlasını 2023 yılında yani Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde de yapacağız" dedi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında, İl Özel İdaresi'nin 2022 yılı yatırımlarının değerlendirme toplantısı, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Tekbıyıkoğlu, 2022 yılı içerisinde 162 milyon liralık yatırımın yapıldığını ifade ederek, toplamda 103 kilometrelik beton yol çalışmalarının da tamamlandığını söyledi.

"103 kilometreyi tamamladık"

2021 itibariyle yapılan beton yolun 52 kilometre olduğunu hatırlatan Tekbıyıkoğlu, "2021 yılı itibariyle yaptığımız beton yol 52 kilometreydi. Bunu '2022 yılı içerisinde 100 kilometreye çıkartacağız' dediğimde; inanılmaz gibi gelmişti. Bugün itibariyle 103 kilometreyi tamamlamış bulunmaktayız. Bu çok büyük bir başarı. Yani geçen senenin rakamlarıyla 250 bin liraya mal olan yol, bu sene 1 milyon liranın üzerine çıktı" dedi.

"Bu yollar 50 yıla kadar kullanılabiliyor"

Beton yolun daha uzun ömürlü olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, "Şimdi beton yollar o kadar kıymetli ki bu yollar, sıkıntı çıkartmadan 50 yıla kadar kullanılabiliyor. Yollar sadece yaşayan insanların oraya ulaşmasından ibaret değildir; köyde yaşayan insanlarımızın, devletin bütün hizmetlerine ulaşması demektir. Yol demek aynı zamanda hastane demek, eğitim demek, güvenlik demek, insanların jandarmamıza, polisimize emniyet teşkilatımıza ve kolluğumuzu ulaşması demek, ambulansımızın yetişme hızı demek" diye konuştu.

"Çok büyük hizmetler yaptık"

Kırıkkale'ye 162 milyon liralık yatırımların yapıldığını ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ve Bakanlık Merkez Teşkilatımızla yakın çalışmamızın çok büyük tesiri oldu. Yaklaşık 40 milyon lira, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 15 milyon lira, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AFAD üzerinden yaptığımız çalışmalar ile 10 milyon liranın üzerinde ekstra bütçe elde ettik. KOP idaremizden de bazı gelirler elde ettik. KOP ile birlikte Çongar köyünde çok güzel bir faaliyet yaptık. 10 milyon lira aslında çok büyük bir para değil ama 100 tane çiftçimiz istifade etmiş oldu. 2 bin 100 dönüm alan, sulu tarıma geçmiş oldu. Gayri safi milli hasılamıza ekstra olan artı değer olmuş oldu. Toplam borçlanmamızla birlikte 162 milyon lirayla çok ama çok büyük hizmetler yaptık" şeklinde konuştu.

"Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde de yapacağız"

Tekbıyıkoğlu, "İl Özel İdaremizde bizim dönemimizde bazı farklılıklar oldu. İl Özel İdaremizde bulunacağımız şirketle beraber, piyasada da bazı faaliyetler yapacağız. Karlı bir şirket olarak İl Özel İdaremizin şirketini faaliyete geçirip elde edeceğimiz gelirlerden yine milletimize, Kırıkkalelilere hizmet edeceğiz. 2022 yılında yaptığımız faaliyetlerden çok daha fazlasını 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde de yine aynı takım şuuruyla beraber, il genel meclisimizle beraber, İl Özel İdaremizle beraber yapacağız. Bu hizmetlerin yapılmasında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan'ın konuşmasının ardından Genel Sekreter Yardımcısı Soner Çeliker, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Talat Özaslan ve İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara tarafından 2022 yılı içerisinde yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verildi.