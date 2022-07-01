Vali Tekbıyıkoğlu'ndan velilere çağrı: "Çocuklarımız ekranlarıyla değil, akranlarıyla zaman geçirsin"

Kırıkkale'de yaz spor okullarının açılış töreninde konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Velilerimizden ricam, çocuklarımız ekranlarıyla değil, akranlarıyla zaman geçirsinler, oynasınlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın son yıllarda çok ciddi atılımları var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları 2022 yılı açılış töreni Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun katılımıyla 17 Ağustos Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Tekbıyıkoğlu, genç sporcuların çok şanslı bir dönemde olduklarını söyledi.

Tekbıyıkoğlu, "Bizim zamanlarımızda ki imkanlardan çok daha fazlasına sahipsiniz. Velilerimizden ricam, çocuklarımız ekranlarıyla değil, akranlarıyla zaman geçirsinler, oynasınlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın son yıllarda çok ciddi atılımları var. İlimizde dahil olmak üzere bütün illerde ve ilçe merkezlerinde Gençlik Merkezleri açıldı. Çocuklarımız buralara katılsınlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çok muazzam bir karar verildiğini belirten Tekbıyıkoğlu, "İllerimizin bütün Kredi Yurtlar Kurumu bütün gençlerimize açıldı. Türkiye'nin coğrafyasını tanımak çok önemli. Türk insanını kendi kültürel bağlılığıyla birlikte tanımak çok önemli. Bunların hepsi gelecekte çok büyük bir kazanım olacak. İlimizde gençlik spor okullarında 24 branşta 42 hocamızla beraber 13 tesisimizi spor okulları şuan itibariyle açılmış durumda. Sporcularımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından sporcular tarafından katılımcılara sportif gösteriler sunuldu. Gösterilerin ardından da hatıra fotoğrafı çekinildi.