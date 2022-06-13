Validen doğal afetlere karşı çiftçilere uyarı: "TARSİM sigortasını yaptırın"

Kırıkkale'de sağanak ve dolu yağışı sebebiyle binlerce dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü köylerde incelemelerde bulunan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, çiftçilerin doğal afetlere karşı TARSİM sigortası yaptırmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Kırıkkale'de iki gün önce şiddetli sağanak ve dolu yağışının etkisiyle binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Bahşılı, Balışeyh, Delice, Sulakyurt ve Keskin ilçelerinde etkili olan sağanak, bazı meskenlerin yanı sıra tarım arazilerini de büyük oranda olumsuz etkiledi. Doğal afet ön tespit çalışmalarında Delice ilçesine bağlı Halitli, Yeniyapan, Ocakbaşı, Tatlıcak ve Aşağıihsangazili köylerindeki 50 bin dekar alanda; buğday, arpa, sebze ve bağ ürünlerinde ise yüzde 40-90 oranlarında zarar tespit edildi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve beraberindeki heyet, Delice'nin Halitli köyünde bulunan tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Sel sebebiyle büyük oranda zarar gören çiftçilerle bir araya gelen Tekbıyıkoğlu, cüzi bir miktar ödeme yaparak TARSİM sigortalarını yaptırmasının doğal afetler karşısında büyük önem taşıdığı belirtti.

Vali Tekbıyıkoğlu'na ziyaretlerde Delice Kaymakamı Burak Akköz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun ilgili birim müdürleri eşlik etti.