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Valilikten "düğün ve cenaze gibi toplu alanlarda fazla kalmayın" uyarısı

Kırıkkale Valiliği, kontrollü sosyal hayat dönemi içerisinde düğün ve cenaze gibi toplu alanlarda vatandaşların fazla kalmaması gerektiği yönde uyarılarda bulundu.


Kırıkkale'de İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, korona virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele çalışmaları kapsamında kurul üyeleri ile görüş alışverişinde bulunuldu.



"Rehavete kapılmayın"


Vatandaşların özellikle düğün ve cenaze gibi toplu alanlarda fazla durmamaları gerektiğini belirten açıklamada, "Kontrollü Sosyal Hayat dönemi içerisinde vatandaşlarımızın rehavete kapılmaması, tedbirlere uyulması özellikle maske kullanılması ve fiziki mesafeye uygun davranılması yönünde alınan ve alınması gereken kararlar Valimiz Yunus Sezer başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu toplantısında değerlendirildi" ifadesi kullanıldı.

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