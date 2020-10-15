Valilikten 'korona virüse' karşı yeni tedbir: Sitelerin ortak kullanım alanları yasaklandı

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarında bir araya gelinmesi İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince yasaklandı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Apartman ve sitelerin önlerinde bulunan ortak kullanım alanları olan çocuk parkları, basketbol sahaları, oyun alanları vb. yerlerin kullanımının kapatılmasına, aynı zamanda apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarında apartman sakinlerince bir araya gelinmesini yasaklandı.

"Hastalığın çocuklar arasında yayılımına sebep olabilir"

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Çocukların hastalık konusunda taşıyıcılık rolünde olduğu ve ortak alanlarda kontrolsüz bir şekilde maske ve mesafe kurallarına uymadan birbirlerine temas ederek hastalığın çocuklar arasında yayılımına sebep olabileceği akabinde de aile fertlerine hastalığı taşıyabileceği ve böylelikle hastalığın yayılımına katkı sağlayacağı da düşünüldüğünde, apartmanların ve sitelerin ortak kullanım alanları olan çocuk parkları, basketbol sahaları, oyun alanları vb. yerlerde oyun oynadıkları, gözlemlenmiştir" denildi.

"Para cezası uygulanacak"

Apartman ve sitelerin ortak kullanım alalarının yasaklandığı açıklamada, "Apartman ve sitelerin önlerinde bulunan ortak kullanım alanları olan çocuk parkları, basketbol sahaları, oyun alanları vb. yerlerin kullanımının kapatılmasına, aynı zamanda apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarında apartman sakinlerince bir araya gelinerek (yemek yemek, çay içmek, oyun oynamak vb. faaliyetlerde) kullanılmaması yönünde tedbirler alınmasına, apartman ve site yöneticilerinin ailelerle birlikte, bu alanlarda bir araya gelinmemesi için gerekli önlemleri almasına, aksi takdirde yasağa uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.