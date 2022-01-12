Vaşaktan karacaya, tilkiden domuza yaban hayatı fotokapanda

Kırıkkale'de, doğal yaşamın kontrol altına alınması amacıyla dağlık ve ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatını kayıt altına alıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü'nce dağlık ve ormanlık alanlardaki hayvan popülasyonunun belirlenmesi amacıyla dağlık ve ormanlık alanlarına fotokapanlar yerleştirildi. Kırıkkale'de yaşayan karaca, vaşak, tavşan, kurt, tilki, domuz ve balıkçıl gibi hayvanların doğal yaşamı görüntülendi. Fotokapan görüntüleri, yaban hayatının ve farklı türlerdeki hayvanların doğal yaşamının güzelliklerini de yansıtıyor.