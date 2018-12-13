Vatandaşların sorunları halk gününde çözüme kavuşuyor

halk gününde vatandaşların problem ve taleplerini dinledi.

Kırıkkale Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen 227. halk günü etkinliği başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Başkan Saygılı, halk günü etkinliğine katılan vatandaşlar ile yakından ilgilenerek sorunlarının çözümü için ilgili birim müdürlerine talimatlar verdi. Belediye hizmetlerinden memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.

Halk günü etkinliğinde konuşan Başkan Saygılı, “Vatandaşlarımızı tek tek dinleyerek dertlerine derman olmaya gayret ediyoruz. Yerel yönetici olarak, halkımızın sorunlarına çözüm bulmak için elimizden gayreti gösteriyoruz. Halk günlerimizde vatandaşlarımızla birebir görüşerek, sorunlarını dinliyor, çözüme kavuşması içinde gayret sarf ediyoruz. Geleneksel hale gelen halk günü toplantımızın bu hafta 227'ncisini gerçekleştirdik. Etkinliğe katılan Kırıkkaleli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.