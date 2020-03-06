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Vinç ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale’de vinç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de vinç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.


Kaza, öğle saatlerinde Kırşehir-Kırıkkale kara yolu üzerindeki Keskin Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan sanayiye girmek isteyen A.H. (62) idaresindeki 06 BCN 649 plakalı hafif ticari araç ile Z.K.'nın kullandığı (33) 71 AAK 289 plakalı vinç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle vinç şarampole devrildi. Kazada, sürücüler ile birlikte F.A. (67) ve H.A. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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