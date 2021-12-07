Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kırıkkale'de virajı alamayan otomobilin şarampole takla atarak ters devrildiği kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Recep Ö. idaresindeki 71 EA 873 plakalı Opel marka otomobil, Kırıkkale'nin Keçili köyü mevkiinde virajı alamayarak şarampole takla attı. Kazada ters devrilen otomobilin sürücüsü Recep Ö. (20) ile Nuray Ö. (46) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplere yardım eden vatandaşlar, ters devrilen otomobili kaldırarak düzeltti. İtfaiye ekiplerince, LPG'li otomobilin gaz vanaları kapatılıp, akü kutup başlıkları da sökülerek yanmasına karşı önlem alındı. Jandarma ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı. Otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.