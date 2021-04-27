Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale'de virajı alamayan çelik konstrüksiyon yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara kara yolundaki kilit kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri'den İstanbul'a çelik konstrüksiyon taşıyan Cihat Ç. idaresindeki 38 ACM 366 plakalı tır, virajı alamayıp yola devrildi. Dorsesinde yüklü çelik konstrüksiyonlar ise şarampole saçıldı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Cihat Ç., ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anını anlatan Samet Güçlü, “Önce yük devrildi sonra arabayı attı. Gözümün önünde oldu arkasındaydım. Çelik konstrüksiyon yüklü. Kayseri'den İstanbul'a gidiyordu” dedi.