Yabancı uyruklu 3 şahıs, sahte kimlikle kilometrelerce yol kat etti: Yolculuk serüveni Kırıkkale'de son buldu

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaparak sahte kimlikle otobüs ile kilometrelerce yol kat eden 3 yabancı uyruklu şahıs, Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Van'dan İstanbul'a yolcu taşıyan otobüs, Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında polis ekiplerince durduruldu. Polis, otobüsteki yolcuların genel bilgi toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi. Sahte kimlikle seyahat eden R.F. (18), M.A. (21), R.J. (18) isimli yabancı şahıslar, GBT sorgusunda yakalandı.

Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen şahısların sahte kimlik düzenleyerek İran üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Polis, kaçak yolcu taşıyan otobüs firması hakkında adli işlem başlatırken, bin 891 lira da idari para cezası uyguladı.

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Afganistan uyruklu şahıslar, Yüksek İhtisas Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçirildi. Buradaki işlemlerin ardından ifadelerinin alınması üzerine emniyete götürüldü.