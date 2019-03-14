Yabancı uyruklu öğrenciler ile ticaret köprüsü kuruldu

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından başlatılan çalışma kapsamında, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de üniversite eğitimine devam eden 22 ülkeden 50 yabancı uyruklu öğrenciye temel dış ticaret eğitimi verildi.

Eğitim alanında devam eden iş birliği çalışmalarını dış ticaret ile daha da güçlendirmek, zenginlikleri paylaşarak birlikte gelişmek için Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından başlatılan çalışma kapsamında, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de bulunan üniversitelerde çeşitli alanlarda eğitimine devam eden 22 ülkeden 50 yabancı uyruklu öğrenciye temel dış ticaret eğitimi verildi. Programa katılan Kırıkkale Üniversiteli yabancı uyruklu öğrenciler Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı'yı ziyaret ettiler. Ahiler Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası, Kırıkkale Üniversitesi ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünün ortaklığında yürütülen çalışmada öğrencilerin dış ticaret konusunda bilgi ve bilinç düzeyini artırarak dış ticaret fırsatlarını tespit edebilecek bir düzeye erişmeleri hedeflendi.

TSO Başkanı Varlı, bölge illerinin ihracat deseni incelendiğinde, büyük ölçekli ana sanayi firmalarının bulunduğu sektörler hariç, diğer alanlarda yıllara göre büyük farklılıklar yaşandığı gözlendiğine dikkat çekti. Bu durumun KOBİ ölçeğindeki firmaların pazar bulma konusunda gayret ettiğini ancak girilen pazarlarda tutunamadığını vurgulayan Varlı, firmaların rekabet güçlerinin pazarda tutunmak için yeterli olmamasının yanı sıra, bölgenin konumu itibarıyla çok çeşitli konularda üretim yapılması, kümelenmeyi ve ihracatta belirli alanlara odaklanmayı güçleştirdiğini, bu sebeple de hedef ülkelerde pazar arama çalışmaları için özel yöntemler geliştirilmesine ve her fırsatın değerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Varlı, bu çerçevede Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından başlatılan çalışmayı önemsediklerini ve desteklediklerini, çalışma fikrinin Kırıkkale'de doğmuş ve bölgeye yayılmış olmasından ayrıca gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

Kırıkkale Üniversitesinde eğitimlerine devam eden öğrencilerin de kendilerini tanıttığı toplantı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, Kırıkkale Üniversitesi Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi Başkanı Doç. Dr. Rüstem Orhan, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Samet Güneş ve Ahiler Kalkınma Ajansı Kırıkkale Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Abdullah Özbaş tarafından öğrencilere katılım belgelerinin verilmesi ile son buldu.