Yağışlar arttı, iki fotoğraf arasındaki fark değişti: Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi

Kırıkkale'de haftalardır süren yağışlardan dolayı su seviyesinin yükseldiği Kızılırmak'ta adacıklar yok oldu. Artan yağışlar, aynı noktadan çekilen iki fotoğraf farkı gözler önüne serdi.

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak geçen yıl kuraklıkla boğuşurken, bu yıl yağışların artmasıyla birlikte su seviyesinde yükselme olduğu görüldü. Haftalardır süren yağışlar, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinden "dron" ile çekilen Kızılırmak fotoğraf ve görüntüleri geçen yıl ile bu yıl arasındaki farkı gözler önüne serdi. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta yükselen su seviyesiyle birlikte adacıklar yok oldu.

Kızılırmak nehri, İç Anadolu'nun en doğusundaki Sivas'ın İmranlı ilçesinde yer alan Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun'dan geçerek Karadeniz'e dökülüyor.

Turgay Demirtaş, "Eskiden fazla suyumuz yoktu, bir yıl öncesine kadar. Yağan yağmurlarla beraber ırmağımızın su seviyesi yükseldi" dedi.