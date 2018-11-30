Yağmur kazaya yol açtı: 2 yaralı

Kırıkkale'de yağmur sonrası kayganlaşan yolda meydana gelen 3 araçlı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağan yağmur sonrasında kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Cemal A. idaresinde 14 KA 375 otomobil, Veli G.'nin kullandığı 71 BA 819 plakalı kamyonet ve Ramazan K. yönetimindeki 06 HNF 11 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Cemal A. idaresindeki otomobil refüje savrulurken, Ramazan K.'nin kullandığı otomobil ise su kanalına düştü. Kazada henüz isimleri belli olmayan 2 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.