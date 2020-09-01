Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipmanlarını güçlendiriyor

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü, acil durumlarda kullanılmak üzere ekipmanlarını güçlendirmeye devam ediyor.

Yangını önleme ve yangından korunma konusunda yeni teknolojileri sürekli takip eden Yahşihan Belediyesi İtfaiyesi bu kapsamda acil durumlarda kullanılması amacıyla atlama yatağını ekipmanlarına dahil etti. İtfaiye Müdürlüğü önünde kurulan atlamaya yatağı test edildi. İHA muhabirine konuşan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 43 ilin geçiş noktasında olması nedeniyle hızla gelişen bir ilçe olduklarını söyledi.

"Ekipmanlarımızı güçlendiriyoruz"

Türkyılmaz, “Göreve geldiğimiz günden itibaren itfaiyemizdeki eksikleri tespit edip her ay düzenli olarak ekipmanlarımızı sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bir hava yastığı aldık. İlçemizde bulunan yüksek katlı binalardan düşmeye yangına ve intihar vakalarına karşı vatandaşlarımızın can güvenliğini daha güvenilir bir hale getirmek için ekipmanları temin etmeye devam ediyoruz. Aynı zaman da bugün görevde olan itfaiyecilerimiz bir tatbikat yaptılar. Başta itfaiye müdürümüz olmak üzere tüm emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza da saygılar sunuyorum” dedi.