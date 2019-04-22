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Yahşihan Belediyesi'nde 146 bin liralık yolsuzluk iddiası

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 146 bin 275 liralık yolsuzluk yapıldığına dair iddialarda bulunarak, Cumhuriyet başsavcılığına bildirildiğini ve yasal sürecin başlatıldığını söyledi.


Yahşihan Belediyesi'nin geçmiş dönemde devlet adabını hiçe sayan uygulamaların olduğunu dile getiren Türkyılmaz, belediyede çalışan bir personelin ilçe sınırları içerisindeki iş yerlerinden reklam ve işgaliye bedeli adı altında para toplayıp, zimmetine geçirdiğini iddia etti.


31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi sonrası MHP'den Yahşihan Belediye Başkanı seçilen Osman Türkyılmaz, “Bu daha başlangıç. İlerleyen günlerde kamuoyunu farklı yolsuzluk haberleriyle bilgilendireceğim. Belediyemiz bünyesinde çalışan personelin ilçemiz sınırları içerisindeki iş yerlerinden işgaliye ve reklam bedeli toplayıp, zimmetine geçirdiği tespit edilmiştir. Tüm iş yerlerinde tutanak tutulmuştur. Konu Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmiş, yasal süreç başlatılmıştır. Zimmete geçirilen tutar 146 bin 275 TL'dir” dedi.

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