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Yahşihan Belediyesinden 18 Mart için özel video

Yahşihan Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni anlatan özel bir video yayınladı.

Yahşihan Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni anlatan özel bir video yayınladı. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede büyük beğeni topladı.


Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolasıyla bir video yayınladı. Hazırlanan videoda, ilçe halkına ve belediye personeline Çanakkale Zaferi tiyatro şeklinde anlatıldı. Tiyatroyu izleyenlerden bazıları duygulu anlar yaşadı.


Sosyal medyada büyük beğeni toplayan videonun paylaşımını yapan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Çanakkale geçilmez diyerek adını tarihe altın harflerle yazdıran ve vatanı için canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine kullandı.

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