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Yahşihan Belediyesinden iş güvenliği eğitimi

Yahşihan Belediyesi tarafından ‘İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’ konulu eğitim çalışması kapsamında saha görevlilerine iş güvenliğinin ve işçi sağlığının önemi hakkında eğitim verildi.

Yahşihan Belediyesi tarafından ‘İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği' konulu eğitim çalışması kapsamında saha görevlilerine iş güvenliğinin ve işçi sağlığının önemi hakkında eğitim verildi.


Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesinde görevli iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve hemşire tarafından yaşanabilecek olumsuzlukları en az seviyeye indirmek amacıyla işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında eğitim çalışması yapıldı. 13.00 ve 17.00 saatlerinde toplamda 70 kişilik saha personeline iş güvenliği eğitimi verildi. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının en aza indirilmesi için bu tür eğitim çalışmalarının faydalı olduğunu da söyleyen iş güvenliği yetkilileri programın sonunda kendilerine yöneltilen soruları cevapladı. Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı A. Cemil Şerbetçioğlu eğitimi yerinde inceleyerek eğitim konusunda bilgiler aldı.

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