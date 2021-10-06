İhlas Haber Ajansı

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Yahşihan Belediyesi'nden öğrencilere destek

Yahşihan ilçesinde ikametgahlarını aldıran üniversite öğrencilerine yönelik bazı eğitim kurumlarıyla fiyat indirimi protokolü imzalandı.


Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerine yönelik indirim protokolü imzalandı. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın katkıları ile imzalanan protokolde, öğrencilere KPSS, DGS, ALES, YDS, YÖK DİL ve Genel İngilizceye hazırlıkta destek olmaları sağlandı. Yenişehir Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi üzerinde gerçekleştirilen imza törenine Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, bazı eğitim kurumlarının müdürleri ve öğrenciler katıldı.


Ödeme güçlüğü yaşayan öğrenciler için Yahşihan Belediyesi'nin bir kota oluşturacağını ve birkaç öğrencinin öğrenim masraflarını belediyenin karşılayacağını belirten Türkyılmaz, "Eğitimde; Yahşihan Yenişehir, büyükşehirler hariç tek üniversitesi olan ilçe ve bu da bizi onurlandırıyor. Böyle bir protokol imzalamak da hem belediyemiz adına hem de sevgili gençler adına önem verici bir olay. İnşallah bütün gençler faydalanır eğer imkanımız olursa özel isteklerimiz de olacak. Ödeme zorluğu yaşayan öğrenciler olursa belediyemizin belli bir kotası olsun, birkaç öğrenciyi de belediye desteklesin. Çocuklara buradan da hediyemiz olsun" dedi.

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